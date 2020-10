Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Alleinunfall

Schmallenberg (ots)

Am Mittwochmittag gegen 14.30 Uhr ist eine 68-jährige Frau mit ihrem Wagen von der Fahrbahn abgekommen und verunglückt. Die Dame war auf der K 19 von Obervalme kommend in Richtung Lanfert. In einer Rechtskurve kam sie nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Sie wurde schwerverletzt.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

Pressestelle

Sebastian Held

Telefon: 0291 / 90 20 - 1141

E-Mail: pressestelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell