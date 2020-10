Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Auto in Brand

Arnsberg (ots)

In der Rosenberger Straße brannte am Donnerstagmorgen gegen 00.30 Uhr ein Wagen. Durch das Feuer brannte das Auto komplett aus. Zeugen hatten kurz zuvor drei Frauen mit Kindern im Nahbereich gesehen. Eine Brandstiftung kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden. Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Arnsberg unter der 02932 / 90 200.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

Pressestelle

Sebastian Held

Telefon: 0291 / 90 20 - 1141

E-Mail: pressestelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell