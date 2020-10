POL-HSK: Rollerfahrer ins Krankenhaus

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

Bei einem Verkehrsunfall auf der Rönkhauserstraße wurde am Montagmorgen ein 62-jähriger Rollerfahrer schwer verletzt. Gegen 06.10 Uhr fuhr ein 56-jähriger Autofahrer von Hüsten in Richtung Sundern. Als dieser nach links in die Straße "In der Heimke" abbog, kam es zum Zusammenstoß mit dem 62-jährigen Fahrer des Kleinkraftrades. Bei dem Zusammenstoß wurde der Zweiradfahrer schwer verletzt. Der Rettungsdienst brachte den Mann aus Sundern in ein Krankenhaus. Der Autofahrer aus Arnsberg blieb unverletzt.

