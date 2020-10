Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Farbschmierereien in der Kernstadt

Schmallenberg (ots)

Am Montagmorgen wurden der Polizei mehrere Farbschmierereien im Kernstadtbereich gemeldet. Unbekannte Täter hatten vermutlich in der Nacht im Bereich des Schützenplatzes Absperrbaken, Bänke, ein Bushaltehäuschen, eine Hauswand auf der Oststraße sowie auf der Straße "Am Bahnhof" zwei Stromkästen beschmiert. Täterhinweise liegen bislang nicht vor. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Schmallenberg unter 0 29 74 - 90 200 in Verbindung.

