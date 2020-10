Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrüche im HSK

Hochsauerlandkreis (ots)

Meschede: In der Zeit von Sonntag, 12 Uhr, bis Montag, 09.30 Uhr, brachen unbekannte Täter in eine Baustelle auf dem Friedhofsweg ein. Bei der Baustelle handelt es sich um ein derzeit leerstehendes Mehrfamilienhaus. Die Täter brachen ein Vorhängeschloss auf und entwendeten mehrere Werkzeuge und Kabel. Hinweise nimmt die Polizei in Meschede unter 0291 - 90 200 entgegen.

