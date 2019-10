Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Leimen: Versuchter Einbruch im Stralsunder Ring

Leimen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Nacht zum Dienstag kurz nach 2 Uhr wurde der Polizei ein Einbruchsalarm in ein Café im Stralsunder Ring gemeldet. Die Örtlichkeit fuhren umgehend zwei Streifenwagenbesatzungen des Polizeireviers Wiesloch an und stellten eine eingeschlagene Fensterscheibe an der Gebäuderückseite fest. Das Anwesen wurde mit Unterstützung der Polizeihundeführer durchsucht, allerdings mit negativem Ergebnis. Die Einbrecher hatten bereits "das Weite" gesucht.

In welcher Höhe Schaden entstand, ist aktuell noch nicht bekannt.

Die Ermittlungen der Polizei dauern noch an. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Wiesloch, Tel.: 06222/57090, in Verbindung zu setzen.

