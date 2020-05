Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Trunkenheit im Verkehr

Kehl (ots)

Zu später Stunde wurde am Dienstag eine 36-Jährige wegen Trunkenheit hinter dem Steuer aus dem Verkehr gezogen. Die Beamten des Polizeireviers Kehl kontrollierten die Frau aufgrund eines Hinweises einer aufmerksamen Zeugin in der `Straßburger Straße` in Fahrtrichtung Rheinau. Nachdem die Renault-Fahrerin zunächst nicht auf die Haltesignale der Streife reagiert hatte, konnte sie schließlich angehalten werden. Bei einem Atemalkoholtest stellten die Beamten einen Wert von rund zwei Promille fest. Die Autofahrerin musste Blutprobe abgeben. /bm

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-210

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell