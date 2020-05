Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl, Sundheim - Ermittlungen nach räuberischem Diebstahl eingeleitet

Kehl, Sundheim (ots)

Nach dem räuberischen Diebstahl mehrere Elektrogeräte aus einem Baumarkt in Kehl, haben die Beamten der Kriminalpolizei Ermittlungen gegen eine 30-Jährige und einen noch unbekannten Tatverdächtigen eingeleitet. Gegen 12.10 Uhr sollen die beiden am Dienstag mehrere Elektrowerkzeuge aus den Verpackungen entnommen und in der Weste des Unbekannten versteckt haben. Als dieser den Markt am südlichen Eingang verlassen wollte, wurde er durch einen Ladendetektiv gestellt. Dieser wurde jedoch vom unbekannten Tatverdächtigen umgestoßen und dadurch offenbar leicht verletzt. Im weiteren Verlauf gelang es dem Verdächtigen sich loszureißen und samt seiner Beute über den nördlichen Ausgang zu flüchten. Seine mutmaßliche Mittäterin konnte vorläufig festgenommen werden. Zeugen, die Hinweise auf den weiteren Fluchtweg oder ein vom Verdächtigen benutztes Fahrzeug geben können, werden gebeten sich unter der Hinweisnummer 0781 21-2820 mit den Ermittlern der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.

/rs

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-210

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell