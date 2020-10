Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Schwarzer Pkw Hyundai ix20 gesucht

Arnsberg (ots)

Nach einer Unfallflucht am Samstag sucht die Polizei nach einem schwarzen Pkw Hyundai ix20 mit HSK-Kennzeichen. Gegen 13.15 Uhr fuhr eine 56-jährige Autofahrerin die Rumbecker Straße hoch. Als am Gutenbergplatz der Pkw Hyundai auf die Rumbecker Straße abbog, kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Nach dem Unfall flüchtete der Hyundai in Richtung Rumbeck. Das Auto wurde von einem etwa 60 bis 75-jährigen Mann gefahren. Dieser trug eine rote Trainingsjacke und eine dunkle Kappe. Hinweise nimmt die Polizei in Arnsberg unter 02932 - 90 200 entgegen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

Pressestelle

Holger Glaremin

Telefon: 0291/9020-1140

E-Mail: pressestelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell