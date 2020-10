Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Tödlicher Unfall

Eslohe (ots)

Zu einem tödlichen Unfall bei Sieperting wurden am Montag gegen 10.30 Uhr die Rettungskräfte alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen war ein 45-jähriger Lkw-Fahrer auf der Landstraße 519 von Eslohe in Richtung Niedersalwey unterwegs. Aus bislang unbekannten Gründen kam der Lkw nach links von der Straße ab. Hier prallte der Lkw frontal in ein Gebäudeteil eines Industriebetriebes. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Gebäudetrakt stark beschädigt. Hierbei handelt es sich um einen Aufenthaltsraum. Zum Unfallzeitpunkt befanden sich keine Menschen in dem Gebäudeteil. Trotz direkt eingeleiteter Rettungsmaßnahmen starb der Lkw-Fahrer aus Eslohe noch an der Unfallstelle. Weitere Menschen wurden nicht verletzt. Die Landstraße ist während der Bergungsarbeiten in beide Richtungen gesperrt. Die Sperrung wird vermutlich bis zum Abend andauern.

