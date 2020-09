Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - PKW in Brand

Papenburg (ots)

Auf einem Parkplatz an der Gutshofstraße geriet aus noch unbekannter Ursache am Freitagabend gegen 20.35 Uhr ein Audi in Brand. Die Feuerwehr brachte das Feuer schnell unter Kontrolle und konnte ein Übergreifen der Flammen auf umliegende Gebäude verhindern. Die Höhe des entstandenen Schadens ist bislang nicht bekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Ines Kreimer

Pressesprecherin

Telefon: 0591 87 - 204

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell