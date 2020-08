Polizei Düsseldorf

POL-D: ++Meldung der Autobahnpolizei des Polizeipräsidiums Düsseldorf++ - Jüchen - A46 Richtung Heinsberg - Auflieger mit Bagger umgestürzt - Hoher Sachschaden

Düsseldorf (ots)

Montag, 10. August 2020, 14.44 Uhr

Vermutlich durch einen geplatzten Reifen stürzte gestern Nachmittag bei Jüchen, auf der A46 Richtung Heinsberg, ein Auflieger um.

Den ersten Ermittlungen zufolge fuhr der Fahrer des Sattelzuges auf der A46 in Richtung Heinsberg. In Höhe der Anschlussstelle Jüchen verlor er aufgrund des Reifenplatzers die Kontrolle über sein Gespann und der Auflieger stürzte nach links auf die Mittelschutzplanke. Der auf dem Anhänger verladene Bagger kippte hierdurch ebenfalls auf die Fahrbahn. Beide mussten mit Hilfe eines Krans aufgerichtet und geborgen werden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Die Bergungsmaßnahmen dauerten bis gegen 18.35 Uhr an. Aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe mussten vor Ort Teile des Erdreiches ausgebaggert werden. Diese und weitere Aufräumarbeiten dauerten bis gegen 21.30 Uhr. Der Verkehr staute sich zeitweilig bis auf sieben Kilometer zurück. Der Verkehr in Richtung Heinsberg wurde über den Seitenstreifen an der Unfallstelle vorbeigeführt. Der Sachschaden wird auf 150.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte (ausschließlich Journalisten) an:

Polizei Düsseldorf

Pressestelle



Telefon: 0211-870 2005

Fax: 0211-870 2008

http://www.duesseldorf.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell