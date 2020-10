Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verkehrsunfall mit Personenschaden in Brilon-Alme

Brilon (ots)

Am Samstag, 14.40 Uhr befuhr ein 18jähriger Mann aus Büren die L 637 in Richtung Büren. Aus noch ungeklärter Ursache kam der PKW von der Fahrbahn ab, überschlug sich und kam im Straßengraben zum Stehen. Hierbei wurden der Fahrer und der 20jährige Beifahrer schwer verletzt in die umliegenden Krankenhäuser verbracht. (Wie)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

Leitstelle

Telefon: 0291-9020-3110

Fax: 0291-9020-3119

E-Mail: leitstelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell