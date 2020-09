Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Wörth am Rhein; Vorsicht vor Langfingern

Wörth am Rhein (ots)

Ein 81-jähriger Mann aus Wörth am Rhein wurde am 26.09.2020, gegen 17:00 Uhr, Opfer eines Taschendiebstahls, als er sich gerade in einem Einkaufmarkt in Wörth befand. Offensichtlich griffen unbekannte Täter unbemerkt in dessen Jackentasche und entwendeten den darin befindlichen Geldbeutel.

Rückfragen bitte an:

Hinweise und Rückfragen bitte an:



S. Bischoff

Polizeiinspektion Wörth

Hanns-Martin-Schleyer-Straße 2

76744 Wörth am Rhein

Telefon 07271 9221-0

Telefax 07271 9221-23

piwoerth.presse@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell