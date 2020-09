Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsgefährdung

Landau/BAB65 (ots)

Am 26.09.2020, gegen 08:50 Uhr, kam es auf der BAB 65, Fahrtrichtung Ludwigshafen, zwischen den Anschlussstellen Landau-Süd und Landau-Centrum zu einer Verkehrsgefährdung. Ein bislang unbekannter Lkw-Fahrer verlor ein größeres Fahrzeugteil aus Kunststoff, welches auf der rechten Fahrspur liegen blieb. Ein nachfolgender Verkehrsteilnehmer konnte dem Teil nicht mehr ausweichen und fuhr darüber. Das Teil verkeilte sich unter dem Pkw des Mannes aus dem Raum Karlsruhe, sodass dieser nicht mehr weiterfahren konnte. Erst nachdem ein Abschleppwagen den Pkw angehoben hatte, konnte das Teil entfernt werden und der Mann seine Fahrt fortsetzen. Ob ein Schaden am Pkw entstanden ist, ist noch unklar. Ein Ermittlungsverfahren wegen des Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr wurde eingeleitet.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Edenkoben unter 06323 955-0 oder per Mail an piedenkoben@polizei.rlp.de entgegen.

