Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfall - PKW-Halter gesucht Landau, Hagenauer Str., 24.09.20, 08.00 Uhr

Landau (ots)

Die Polizei Landau sucht den Halter eines silbernen Skoda, welcher zu genannter Zeit in der Hagenauer Str. zum Parken abgestellt war und durch einen vorbeifahrenden Pkw vermutlich am linken Außenspiegel beschädigt wurde. Hinweise bitte an die Polizei Landau unter Tel.: 06341-2870 oder pilandau@polizei.rlp.de

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau



Telefon: 06341-287-0

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell