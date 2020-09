Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Farbschmierereien

Germersheim (ots)

Wie sie Farbschmierereien an einer Fassade anbrachten, beobachte ein Zeuge und verständigte die Polizei. Die Polizei staunte nicht schlecht, als sie die beiden erst 11- und 12-jährigen Jungen bei der vermeintlichen Verschönerung der Hauswand antrafen. Die Farbdosen wurden sichergestellt und die beiden Kinder ihren Eltern übergeben. Die Tat ereignete sich am Freitag, gegen 14 Uhr in der Straße An Fronte Diez.

