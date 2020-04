Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Rüdiger Korp ist neuer Direktionsleiter Kriminalität in Krefeld

Krefeld (ots)

Seit dem 15. April 2020 hat die Polizei Krefeld einen neuen Leiter der Kriminalpolizei.

Behördenleiter Dietmar Maus begrüßte Kriminaloberrat Rüdiger Korp am heutigen Mittwoch und lobte seine breit gefächerte Erfahrung und hohe fachliche Kompetenz. Der 58-Jährige übernimmt eine der vier Direktionen im Polizeipräsidium am Nordwall und tritt die Nachfolge von Karlheinz Winkler an, der im März des Jahres in den Ruhestand ging.

1981 startete Korp seine Polizeilaufbahn in Wuppertal, zunächst in der Bereitschaftspolizei. 1990 wechselte er zur Kriminalpolizei im Polizeipräsidium Düsseldorf. Später war er beim Landeskriminalamt NRW und der Bezirksregierung Düsseldorf tätig.

1998 begann er sein Studium zum höheren Polizeivollzugsdienst an der heutigen Deutschen Hochschule der Polizei in Münster-Hiltrup, mit dessen Abschluss er zwei Jahre später ins Innenministerium berufen wurde. Dort begleitete er bis 2005 als Projektleiter die Einführung des Digitalfunks für die nordrhein-westfälische Polizei sowie die übrigen Sicherheitsbehörden des Bundes und der Länder.

Danach kam Korp zunächst als Leiter der Führungsstelle Kriminalität und der Polizeiinspektion Mitte wieder zum Polizeipräsidium Düsseldorf. Von 2008 bis heute leitete er eine Kriminalinspektion mit den Aufgabenfeldern Fahndung, Vermisstenangelegenheiten, Ausländerrecht, Cybercrime/IT-Ermittlungsunterstützung, Erkennungsdienst, Kriminalprävention/Opferschutz und Kriminalwache. Ein Jahr lang davon war er auch für die Bekämpfung politisch motivierter Kriminalität in der Landeshauptstadt verantwortlich.

Rüdiger Korp ist verheiratet und wohnt im Kreis Mettmann. Seine Kinder sind erwachsen. (198)

