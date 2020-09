Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: betrunken Unfallflucht begangen

B9 Germersheim (ots)

Wie ein vorausfahrender Pkw auf der B9 nach links von der Fahrbahn abkam und die Leitplanke touchierte, beobachtete ein Zeuge am Samstag, gegen 2:30 Uhr. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt jedoch unvermittelt in Richtung Speyer fort. Der Zeuge verständigte die Polizei und verfolgte den Unfallverursacher. Der Unfallverursacher bemerkt offensichtlich, dass er verfolgt wurde, fuhr in Lingenfeld ab und fuhr die B9 in Richtung Karlsruhe wieder auf. In Wörth konnte das Fahrzeug durch die Polizei kontrolliert werden. Hierbei nahmen die Polizisten bei dem 22-jährigen Fahrer deutlichen Alkoholgeruch wahr. Ein Test erbrachte einen Wert von 1,23 Promille. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung und Unfallflucht. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

