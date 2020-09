Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfallflucht Landau, Neustadter Str. 35a, 25.09.20, 08.00 - 09.30 Uhr

Landau (ots)

Unbekannter Verkehrsteilnehmer streifte vermutlich beim Vorbeifahren einen zum Parken abgestellten Pkw, Dacia Logan, an der Fahrertür (Kratzer, Eindellung) und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Fremdschaden in Höhe von ca. 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizei Landau unter Tel.: 06341-2870 oder pilandau@polizei.rlp.de

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau



Telefon: 06341-287-0

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell