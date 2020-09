Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Bad Bergzabern - Zu viel Gas gegeben und verletzt worden

Bild-Infos

Download

Bad Bergzabern (ots)

Am 26.09.2020 kam es gegen 17:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Kurtalstraße in Bad Bergzabern. Der 25-jährige Fahrer eines PKW wollte in der Kurtalstraße anfahren und gab hierbei zu viel Gas. Kurz darauf rammte der Fahrer einen massiven Blumenkübel auf der gegenüberliegenden Straßenseite und kam an einer Mauer zum Stillstand. Durch den Aufprall wurde der Fahrer leicht verletzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Bergzabern



Telefon: 06343-9334-0

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell