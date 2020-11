Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Party eskaliert

ZeiskamZeiskam (ots)

Am Samstagabend wurde der Polizei gemeldet, dass es in der Hauptstraße in Zeiskam zu einer Schlägerei gekommen sein soll. Die Beamten konnten vor Ort feststellen, dass offenbar eine private Party in einem leerstehenden Haus geplant war. Mehrere Jugendliche, die auf dem Weg zu der Party waren, gerieten in Streit, woraus sich eine handfeste Schlägerei unter zwei jungen Männern entwickelte. Dabei wurde eine Person leicht verletzt. Die Party wurde noch vor dem eigentlichen Beginn aufgelöst und ein Strafverfahren eingeleitet. Der genaue Tathergang muss nun durch weitere Ermittlungen geklärt werden.

