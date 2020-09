Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, Lichtental - Wohnungsbrand

Baden-Baden (ots)

Ein ausgelöster Brandalarm in einem Wohnhaus in der Rotackerstraße rief am Montag um 23.50 Uhr Einsatzkräfte der Feuerwehr sowie des Polizeireviers Baden-Baden auf den Plan. Nach ersten Erkenntnissen kam es durch ein geschmolzenes Plastikbrett auf einer heißen Herdplatte zu einem Schwellbrand in einer Wohnung des Anwesens. Der über 80 Jahre alte Bewohner wurde mit dem Rettungswagen in das Klinikum Mittelbaden Balg gebracht.

