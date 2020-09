Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau - Brand eines Fahrzeuges in einer Tiefgarage

Nachtragsmeldung

Gaggenau (ots)

Nach dem Brand eines in einer Tiefgarage in der Konrad-Adenauer-Straße abgestellten Fahrzeugs, sind die Ermittlungen der Beamten vorangeschritten. Das Gebäude wurde bei dem Brand am Freitagabend aktuellen Einschätzungen zufolge nicht beschädigt. Weiterhin ergaben die Ermittlungen, dass es sich bei der Brandursache offenbar um einen technischen Defekt an dem geparkten Wagen gehandelt haben müsste. Verletzt wurde niemand. /ma

Ursprungsmeldung - Sa 19.09.2020 05:30 Uhr

POL-OG: Gaggenau - Brand eines Fahrzeuges in einer Tiefgarage

Offenburg Am Freitagabend, gg. 21:50 Uhr, wurde über die Integrierte Leitstelle Mittelbaden bekannt, dass ein Pkw in einem Parkhaus in der Hauptstraße in Gaggenau brennen würde. Den eingesetzten Feuerwehren gelang es den Pkw, Mercedes-Benz, zu löschen. Durch das Feuer und die starke Rauchentwicklung wurden insgesamt 39 Fahrzeuge und das Parkhaus stark verrußt. Ob es zu Gebäudeschäden kam und die Höhe des entstandenen Sachschadens, kann noch nicht gesagt werden. Die Beamten des Polizeireviers Gaggenau haben die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

/FDR

