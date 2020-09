Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Mehrere Fahrzeuge beschädigt

Rastatt (ots)

Unbekannte beschädigten am vergangenen Sonntag durch Abtreten einzelner Außenspiegel insgesamt 14 geparkte Pkw in der Hindenburgstraße sowie im Richard-Wagner-Ring und der Rosenstraße. Ein Zeuge beobachtete in diesem Zusammenhang zwei junge Männer im Alter von etwa 20 bis 25 Jahren. Einer der Männer fuhr auf einem schwarzen Mountainbike, war etwa 175 cm groß und trug einen hellgrauen Kapuzenpullover mit hochgezogener Kapuze. Der andere Mann war zu Fuß unterwegs und trat gegen die geparkten Fahrzeuge. Er war etwa 180 cm groß, hatte lange, dunkelbraune Haare zu einem Pferdeschwanz gebunden, trug einen schwarzen Kapuzenpullover und eine schwarze Hose. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Rastatt unter der Telefonnummer 07222/761-0 in Verbindung zu setzen.

/ks

