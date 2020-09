Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt, Ottersdorf - Mit dem Fahrrad gestürzt, Zeugen gesucht

Rastatt, Ottersdorf (ots)

Eine 12-Jährige ist am Freitagmorgen mit ihrem Fahrrad auf dem Fahrradweg zwischen Ottersdorf und Wintersdorf gestürzt und hat sich hierbei leichte Verletzungen zugezogen. Nach bisherigen Erkenntnissen kam dem Mädchen gegen 7.20 Uhr im Kurvenbereich kurz vor dem Ortseingang Wintersdorf ein Radfahrer entgegen, der zügig und zu nah mit seinem Velo an ihr vorbeifuhr. Hierdurch wurde die Fahrradfahrerin nach rechts vom Weg abgedrängt und kam zu Fall. Sie zog sich nicht nur Verletzungen zu, ihr Radhelm sowie ihre Brille und Armbanduhr wurden bei dem Aufprall beschädigt. Der unbekannte Fahrradfahrer war etwa 16 bis 18 Jahre alt, trug eine schwarze Hose, einen grauen Kapuzenpulli und ein schwarzes Tuch über Mund und Nase. Er war mit einem schwarzen Fahrrad unterwegs. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Rastatt unter der Telefonnummer 07222 761-0 in Verbindung zu setzen.

/ph

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211 211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell