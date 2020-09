Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, Lichtental - Ausgeraubt

Zeugen gesucht

Baden-Baden, Lichtental (ots)

Ein 15-Jähriger soll am Sonntagabend in der Hauptstraße Opfer eines Raubes geworden sein. Nach ersten Erkenntnissen war der Jugendliche gegen 20.30 Uhr zu Fuß in Richtung Bushaltestelle "Aubrücke" unterwegs und wurde hierbei von zwei unbekannten Jugendlichen begleitet. Um den 15-Jährigen einzuschüchtern, soll einer des Duos unvermittelt mit einer Pistole in die Luft gefeuert haben. Im Anschluss hätten sie ihm seine Schildmütze sowie eine Umhängetasche weggerissen und seien zu Fuß geflüchtet. Der Jugendliche blieb bei dem Vorfall unverletzt. Die Unbekannten sollen mit einer schwarzen und einer weißen Bomberjacke der Marke Tommy Hilfiger bekleidet gewesen sein. Zeugenhinweise nehmen die ermittelnden Beamten der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0781 21-2820 entgegen.

