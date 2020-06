Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Feuerwehr löscht brennendes Strohlager

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Boizenburg (ots)

In Zweedorf ist am Montagmorgen ein Strohlager aus noch ungeklärter Ursache in Brand geraten. Die Flammen griffen wenig später auf die komplette, etwa 1.000 Quadratmeter große Lagerhalle über. In der Halle, einem ehemaligen Kuhstall, sollen sich auch zwei landwirtschaftlich genutzte Fahrzeuganhänger befunden haben, die durch das Feuer vernichtet wurden. Wie viele Strohballen in dem Gebäude gelagert waren, ist derzeit noch unklar. Ersten Schätzungen zufolge soll sich der durch den Brand angerichtete Gesamtschaden auf mehrere Zehntausend Euro belaufen. Der Kriminaldauerdienst hat vor Ort die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Mehrere Freiwillige Feuerwehren kamen zum Löscheinsatz.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Klaus Wiechmann

Telefon: 03874/411 304

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @PolizeiLWL

Instagram: @polizei.mv.lup

Facebook: Polizei Westmecklenburg

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell