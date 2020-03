Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Dietenheim - Heckenbrand

Ulm (ots)

Am Samstag, gegen 20.40 Uhr, musste die Feuerwehr zu einem Heckenbrand in den "Alpenblick" ausrücken. Aus bislang unbekannter Ursache brannte eine Thujahecke auf einer Länge von ca. 12 Metern ab. Eine Zeugenbefragung ergab, dass eine dunkelbekleidete Person an der Hecke vorbeiging. Ein Auslöser für den Brand konnte aber nicht ermittelt werden. Zu einem Personenschaden kam es nicht.

