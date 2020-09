Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt, Plittersdorf - Exhibitionistische Handlungen

Zeugen gesucht

Rastatt, Plittersdorf (ots)

Ein noch unbekannter Mann soll sich am Samstagnachmittag auf einem Spielplatz in der Straße 'Im Teilergrund' vor spielenden Kindern im Alter zwischen 11 und 13 Jahren entblößt haben. Nach ersten Erkenntnissen soll der Unbekannte gegen 17 Uhr vor den Kindern an seinem Genital hantiert haben. Der Unbekannte wird als etwa 40 Jahre alt und rund 180 Zentimeter groß beschrieben. Er soll von normaler Statur und braun gebrannt gewesen sein. Er trug graue/hellbraune gescheitelte, kurze Haare. Er soll sich bereits in den letzten Tagen teilweise unbekleidet am Badesee in der Nähe von Kindern aufgehalten haben. Die Beamten der Kripo haben Ermittlungen wegen Exhibitionismus eingeleitet. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0781 21-2820 entgegengenommen.

