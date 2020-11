Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben -E-Scooter brauchen Versicherungsplakette

Bild-Infos

Download

EdenkobenEdenkoben (ots)

Ohne eine aufgeklebte Versicherungsplakette dürfen elektrische Tretroller nicht auf öffentlichen Straßen oder Plätzen gefahren werden. Bei E-Scooter ist eine selbstklebende Versicherungsplakette Pflicht. So wurden am heutigen Morgen (02.11.2020, 09.30 Uhr) in der Luitpoldstraße zwei E-Scooter sichergestellt, weil deren Fahrer keine Plakette an ihren Fahrzeugen angebracht hatten. Erst bei einem entsprechenden Versicherungsnachweis wurden ihnen der Scooter wieder ausgehändigt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben

Michael Baron



Telefon: 06323 955 120

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell