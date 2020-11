Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Ganderkesee, LK Oldenburg: Brand eines Mülleimers - Zeugenaufruf

DelmenhorstDelmenhorst (ots)

Am Samstag, den 28.11.2020, um 20:30 Uhr wird in Ganderkesee der Brand eines Mülleimers im Bereich der Oberschule Am Steinacker gemeldet. Vor Ort können in einem Mülleimer aus Metall verbrannte Papierreste festgestellt werden, die von der freiwilligen Feuerwehr Ganderkesee abgelöscht werden. Schaden ist nicht entstanden. Hinweise zu möglichen Verursachern nimmt die Polizei in Ganderkesee unter 04222-946950 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559116

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell