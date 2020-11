Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Serienstraftäter gefasst

IbbenbürenIbbenbüren (ots)

Auch in Corona-Zeiten sind Straftäter im Kreis Steinfurt unterwegs. Und auch wenn die Polizei einige neue Aufgaben in diesen Zeiten übernommen hat, nehmen die Beamten ihre Kernaufgaben natürlich weiterhin wahr. Das zeigte sich jetzt bei einer Festnahme in Ibbenbüren. Schon seit Mitte September gab es im Innenstadtgebiet von Ibbenbüren eine Häufung von Gewalt- und Eigentumsdelikten. In den Fokus der Polizei geriet dabei eine Gruppe von Jugendlichen und Heranwachsenden. Am Mittwochabend (04.11.) zerschlug dann gegen 20.15 Uhr ein junger Mann im Bahnhof die Glasscheibe einer Fotobox für Passbilder. Danach ging der Täter die Treppe hoch zum Bahnsteig 1. Dort zerschlug er mit einem Stock drei Fensterscheiben eines Pavillons. Zeugen informierten daraufhin die Polizei. Die Beamten rückten mit mehreren Streifenwagen aus. Der 19-jährige, der in Richtung Heldermann-Park flüchtete, konnte von Beamten jedoch vorläufig festgenommen werden. Bei seiner Vernehmung am Donnerstag (05.11.) gab der junge Mann dann insgesamt 13 weitere Taten zwischen Ende August und Ende Oktober im Raum Ibbenbüren zu. Dazu gehörten unter anderem Ladendiebstähle, Einbruchdiebstähle und Sachbeschädigungen. Der 19-jährige wurde daraufhin dem Haftrichter vorgeführt, der Untersuchungshaft anordnete.

