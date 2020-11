Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Verkehrsunfallflucht

EmsdettenEmsdetten (ots)

Am Montag (02.11.) hat es an der Straße Katthagen einen Verkehrsunfall gegeben. Ein Autofahrer stellte gegen 07.50 Uhr seinen schwarzen Audi A 1 Sportback auf dem Parkdeck des Supermarktes Kaufland ab. Als er am Abend gegen 18.45 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkam, stellte er im vorderen rechten Bereich eine erhebliche Unfallbeschädigung fest. Der Sachschaden liegt bei etwa 3.000 Euro. Der Verursacher hat sich von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dieser Verkehrsunfallflucht aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Polizei in Emsdetten, Telefon 02572/9306-4415.

