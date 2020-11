Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Frisörsalon verwüstet

RheineRheine (ots)

In der Innenstadt an der Osnabrücker Straße haben Unbekannte in der Zeit zwischen Dienstag (03.11.2020), 21.00 Uhr, und Mittwoch (04.11.2020), 09.00 Uhr, einen Frisörsalon verwüstet. Mehrere Ledersitze im Salon waren offenbar aufgeschlitzt worden, Splitter von zerstörten Spiegeln lagen herum, ein Haarwaschbecken war halb abgebrochen sowie ein weiteres Waschbecken komplett herausgebrochen worden. Außerdem hatten die Unbekannten auf Möbeln und auf dem Boden zum Teil weiße Farbe verteilt. Auch ein Tabletcomputer sowie ein Laptop wurden beschädigt. Entwendet worden ist offensichtlich nichts. Die Täter verschafften sich ersten Ermittlungen zufolge Zugang zu dem Salon, in dem sie das Schloss einer Nebeneingangstür aufbrachen. Hinweise auf Täter gibt es bislang nicht. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 05971/938-4215.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell