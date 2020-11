Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, neuwertige Holzbretter entwendet

GrevebGreveb (ots)

Von einer Baustelle am Flothdamm sind in der Zeit zwischen Dienstag (03.11.2020), 19.00 Uhr, und Mittwoch (04.11.2020), 10.00 Uhr, Holzbretter gestohlen worden. Es handelt sich um einige größere sowie mehrere kleinere Pakete. Das Holz war neuwertig und für den Bau einer Reithalle bestimmt. Ersten Erkenntnissen zufolge haben die Diebe die Bretter unter dem bereits entstandenen Dach der Halle entwendet und sie dann in Richtung Flothdamm geschleppt. Vermutlich transportierten sie ihr Diebesgut anschließend mit einem Auto ab. Hinweise zu den Tätern gibt es nicht. Zeugen, die etwas Auffälliges beobachtet haben, bittet die Polizei in Greven, sich unter Telefon 02571/928-4455 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell