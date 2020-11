Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, versuchter Kfz-Diebstahl

EmsdettenEmsdetten (ots)

Vom Parkplatz eines Autohändlers am Nordring haben Unbekannte versucht, einen Neuwagen zu stehlen. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen Freitag (30.11.2020), 18.00 Uhr, und Montag (02.11.2020), 08.00 Uhr. Der weiße Skoda, der ein Stück entfernt vom Autohaus in Richtung Sinninger Straße parkte, war am Montagmorgen, als das Autohaus nach dem Wochenende wieder öffnete, nicht mehr verschlossen. Im Innenraum hatten die Täter die Abdeckung unter dem Lenkrad abgenommen, die Kabelbäume hingen - teilweise auseinandergerissen - heraus. Augenscheinlich hatten die Unbekannten versucht, den Wagen kurzzuschließen. Hinweise zu Tätern gibt es nicht. Die Polizei in Emsdetten nimmt sachdienliche Hinweise entgegen unter Telefon 02572/9306-4415.

