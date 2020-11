Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt, Verkehrsunfallflucht

SteinfurtSteinfurt (ots)

Am Montag (02.11.) um 17.10 Uhr, befuhr ein Radfahrer den Nünningsweg in Steinfurt in Richtung Borghorst. Auf der Strecke wurde er von einem weißen Sprinter überholt. Bei Überholvorgang hielt der Fahrer des Sprinters den notwendigen Sicherheitsabstand nicht ein und touchierte den Radfahrer mit dem rechten Außenspiegel. Der Radfahrer kam zu Fall kam und verletzte sich leicht. An dem Fahrrad entstand ein geringfügiger Sachschaden. Die Polizei sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder die Hinweise zu dem flüchtigen Sprinter geben können. Hinweise bitte an die Polizei Steinfurt unter 02551/15-4115.

