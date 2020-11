Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Verkehrsunfall

GrevenGreven (ots)

Am Freitag (30.10.2020), gegen 19:50 Uhr, kam es auf dem Schifffahrter Damm, kurz vor dem Abzweig zur Fuestruper Straße zu einem Verkehrsunfall. Eine 47 jährige Frau aus Rheine befuhr mit ihrem schwarzen Pkw, Ford Galaxy den Schiffahrter Damm in Fahrtrichtung Münster. Kurz vor dem Abzweig auf die Fuestruper Straße kam es zu einem Zusammenstoß mit einem auf der Fahrbahn liegenden Zwillingsreifen. Hierbei wurde der Ford Galaxy am vorderen Stoßfänger auf der rechten Fahrzeugseite beschädigt. Nach ersten Schätzungen beläuft sich allein der Sachschaden beim beschädigten Ford auf etwa 1500 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen zu diesem Verkehrsunfall aufgenommen. Die Beamten suchen Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder die Hinweise zum Fahrzeug geben können, das den Reifen verloren hat. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Greven, Telefon 02571/928- 4455.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell