Polizei Steinfurt

POL-ST: Tecklenburg, Einbruch in Einfamilienhaus

TecklenburgTecklenburg (ots)

Mit einem Pflasterstein haben Unbekannte am späten Montagnachmittag (02.11.2020) zwischen 17.25 Uhr und 18.05 Uhr offenbar die Terrassentür eines Einfamilienhauses an der Bergstraße in Brochterbeck eingeworfen. Die Einfahrt zur Garage wird derzeit gepflastert, lockere Steine lagen herum, wie die Polizei am Tatort feststellte. Nachdem sich die Einbrecher den Zugang zu den Räumlichkeiten verschafft hatten, durchwühlten sie offenbar sämtliche Räume nach Wertgegenständen. Die Täter entwendeten ersten Erkenntnissen zufolge ein Sparbuch. Weitere Angaben zur Beute konnten bisher nicht gemacht werden. Hinweise auf den oder die Täter gibt es nicht. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Lengerich zu melden unter Telefon 05481/9337-4515.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell