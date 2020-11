Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Verkehrsunfallflucht

RheineRheine (ots)

Am Samstag (31.10.) kam es gegen 10.00 Uhr auf dem Godehardweg zu einem Verkehrsunfall. Ein Pkw-Fahrer fuhr auf einem Parkplatz beim Rückwärtsfahren gegen einen parkenden grauen Audi A 4. Der Schaden an dem Audi wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Der Pkw-Fahrer stieg nach der Kollision aus seinem Wagen und schaute sich den entstandenen Schaden am Audi an. Einer Zeugin sagte der Mann, dass er sich bei der Polizei melden wolle. Das hat er nicht getan. Der Mann ist etwa 30 Jahre alt, sprach akzentfreies Deutsch, trug eine schwarze Jacke und ein vermutlich graues Basecap mit roten Absätzen. Der Mann fuhr einen silberfarbenen BMW, vermutlich ein Geländewagen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht den Fahrer beziehungsweise weitere Zeugen. Wer Angaben machen kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Rheine, Telefon 05971/938-4215.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell