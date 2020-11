Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt-Bo., Einbruch in Pizzeria

Steinfurt-Bo.Steinfurt-Bo. (ots)

In der Zeit zwischen 22.30 Uhr am Freitagabend (30.10.2020) und 12.00 Uhr am Samstagmittag (31.10.2020) sind unbekannte Täter in eine Pizzeria an der Emsdettener Straße eingestiegen. Sie entwendeten den Angaben des Geschädigten zufolge einen dreistelligen Bargeldbetrag aus zwei Behältnissen sowie aus drei Geldbörsen. Wie die Täter in die Pizzeria gelangten, ist unklar. Hinweise zu möglichen Tätern gibt es nicht. Die Polizei in Steinfurt nimmt Zeugenhinweise entgegen unter Telefon 02551/15-4115.

