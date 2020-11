Polizei Steinfurt

POL-ST: Ochtrup, Harley-Davidson entwendet

OchtrupOchtrup (ots)

Am Samstag (31.10) ist an der Felsenmühle ein Motorrad gestohlen worden. Der Besitzer, ein Niederländer, hat mit seiner Frau an dem Biker Treff gegen 13.00 Uhr einen Stopp eingelegt. Als die beiden gegen 15.00 Uhr weiterfahren wollten, stellten sie fest, dass ihre Harley-Davidson gestohlen wurde. Das Motorrad hatte das amtliche niederländische Kennzeichen 17-ML-VP. Zeugen, die etwas beobachtet haben oder das Motorrad gesehen haben, melden sich bitte bei der Polizei in Ochtrup, Telefon 02553/9356-4155.

