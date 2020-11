Polizei Steinfurt

POL-ST: Altenberge, E-Scooter entwendet

AltenbergeAltenberge (ots)

Unbekannte haben Sonntagabend (01.11.) zwischen 22.35 Uhr und 22.55 Uhr einen E-Scooter am Marktplatz entwendet. Der Scooter stand im Lagerraum eines angrenzenden Cafes. Der E-Roller ist von der Marke Segway Ninebot und trägt das Versicherungskennzeichen 568MDD. Zeugen, die etwas beobachtet haben oder wissen, wo der E-Scooter sich befindet, werden gebeten sich bei der Polizei zu melden. Hinweise bitte an die Polizei in Greven, Telefon 02571/928-4455.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell