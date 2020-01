Feuerwehr Detmold

FW-DT: Feuer in Seniorenheim

Detmold (ots)

Am gestrigen Donnerstagmittag um 12:44 Uhr wurde die Feuerwehr Detmold zu einem Zimmerbrand in einem Seniorenheim an der Marienstraße alarmiert. Das hauptamtliche Personal, die Löschgruppe Brokhausen, der Löschzug Mitte sowie Rettungsdienst mit Notarzt rückten innerhalb kurzer Zeit an. Vor Ort wurde eine starke Rauchentwicklung aus einer der Wohnungen im zweiten Obergeschoss festgestellt. Darüber hinaus war der angrenzende Hausflur stark verraucht.

Aufgrund der Größe des Objektes und der potenziell hohen Zahl Betroffener, wurden weitere Kräfte des Rettungsdienstes, darunter auch der Leitende Notarzt, zur Einsatzstelle nachgefordert.

Zwei Atemschutztrupps begaben sich in das Gebäude - zur Brandbekämpfung und zur Personensuche. Das Feuer in der betroffenen Wohnung konnte im Bereich der Küche festgestellt und schnell gelöscht werden. In einigen Wohnungen des Gebäudes befanden sich noch Personen, die jedoch nicht gefährdet waren. Nach intensiver Belüftung des Hausflurs konnten diese ihre Wohnungen verlassen.

Aufgrund des Verdachtes auf eine Rauchgasvergiftung wurden zwei Personen vorsorglich ins Klinikum gebracht. Einsatzkräfte wurden nicht verletzt. Nach etwa 2 Stunden war der Einsatz beendet. Die Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Original-Content von: Feuerwehr Detmold, übermittelt durch news aktuell