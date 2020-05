Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemitteilung der PI Diepholz vom 30.05.2020

Diepholz (ots)

Diepholz:

Trunkenheit im Verkehr Am 29.05.2020 gegen 20:55 Uhr befuhr ein 42-jähriger aus Drebber mit seinem Pkw die Thüringer Straße in Diepholz. Bei einer Verkehrskontrolle konnte festgestellt werden, dass der Mann unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Dem Mann ist Blut entnommen worden. Zudem wurde der Führerschein beschlagnahmt.

Verkehrsunfallflucht Am 29.05.2020 kam es im Zeitraum von 16:45 Uhr bis 17:15 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf einem Parkplatz in 49356 Diepholz, Lange Straße 15. Der bislang unbekannte Unfallverursacher touchierte beim Ausparken den Pkw des Geschädigten, wodurch Sachschaden am Pkw entstanden ist. Zeugen des Vorfalls können sich bei der Polizei in Diepholz unter 05441/9710 melden.

Syke:

Martfeld - Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen Am Freitag, den 29.05.2020, um 09.20 Uhr, befuhr ein 27-jähriger aus Stuttgart mit seinem Pkw die Hoyaer Straße aus Hoya kommend in Richtung Martfeld-Loge. Auf gerader Strecke geriet der 27-jährige leicht auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit dem entgegenkommenden Pkw eines 73-jährigen aus Bremen zusammen. Die beiden Unfallbeteiligten wurden leicht verletzt. An den beteiligten Pkw entstand ein Gesamtschaden von ca. 8000,- Euro.

Syke - Verkehrsunfall mit leicht verletztem Motorradfahrer Am Freitag, den 29.05.2020, gegen 16.00 Uhr, wollte ein 50-jähriger aus Syke mit seinem Pkw von der Norderheide nach links auf die Gödestorfer Straße einbiegen. Dabei übersah er den von links kommenden und vorfahrtsberechtigten 22-jährigen aus Syke, welcher mit seinem Motorrad die Gödestorfer Straße von Gödestorf in Richtung Osterholz befuhr. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß. Der Motorradfahrer wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von ca. 4000,- Euro.

Schwarme - Verkehrsunfall unter Alkoholbeeinflussung Am Freitag, den 29.05.2020, um 22.20 Uhr, befuhr ein 27-jähriger aus Bruchhausen-Vilsen mit seinem Pkw die Sprakener Straße von Schwarme in Richtung Martfeld. Ausgangs einer Linkskurve kam er mit seinem Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab, stieß zunächst gegen einen am Fahrbahnrand abgestellten Pkw unter prallte anschließend gegen einen Baum. Beim unverletzten Fahrzeugführer konnte ein Atemalkoholwert von 1,62 Promille festgestellt werden. Im Rahmen des eingeleiteten Strafverfahrens wurde dem 27-jährigen eine Blutprobe entnommen. An den beteiligten Pkw sowie an der Unfallstelle entstand ein Gesamtschaden von ca. 13.200 Euro.

Weyhe:

Verkehrsrowdy Am Freitag, 29.05.2020, gegen 13:30 Uhr, befuhr ein blauer Mercedes-Benz die Blockener Str. in Stuhr. Hier überholte er nach Angaben eines Zeugen mehrere vor ihm fahrende Pkw, obwohl es an dieser Stelle untersagt ist. Weiterhin fuhr er an einer Verkehrsinsel an der falschen Seite vorbei, so dass ein entgegenkommender Pkw ausweichen musste. Für die weiteren Ermittlungen wäre es wichtig, dass sich weitere Zeugen bei der Polizei Weyhe unter der Telefonnummer 0421-80660 melden.

Verkehrsunfall mit verletzter E-Bike-Fahrerin in Stuhr Am Freitagvormittag, gegen 11:30 Uhr, wurde eine 50-jährige E-Bike-Fahrerin aus der Gemeinde Stuhr bei einem Zusammenstoß mit einem Pkw leicht verletzt. Ein 58-jähriger Pkw-Fahrer aus Stuhr übersah beim Abbiegen von der Süderstraße nach rechts in die Syker Straße die E-Bike-Fahrerin, die den Radweg in Fahrtrichtung Erichshof befuhr. In Folge des Zusammenstoßes stürzte die Radfahrerin und zog sich hierdurch leichte Verletzungen zu.

Pkw ohne Versicherungsschutz Am Samstag, den 30.05.2020, gegen 02:20 Uhr, stellten Beamte des Polizeikommissariats Weyhe in der Bremer Straße in Stuhr einen Pkw fest, dessen Versicherungsschutz erloschen war. Die Weiterfahrt wurde dem Fahrzeugführer untersagt. Außerdem muss sich der Fahrzeugführer als Beschuldigter in einem Strafverfahren nach dem Pflichtversicherungsgesetz verantworten.

