Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Sachbeschädigung an KFZ

RheineRheine (ots)

Unbekannte sind an der Nethestraße zwischen Samstag (31.10.), 22.30 Uhr, und Sonntag, 14.00 Uhr, in einen schwarzen Peugeot 508 eingestiegen. Wie die Täter in das Auto gelangten, ist noch unklar. Im Wagen lagen diverse Gegenstände aus dem Handschuhfach und der Mittelkonsole verstreut. Nach ersten Angaben haben die Täter aus dem Fahrzeug nichts entwendet. Zeugen, die etwas beobachtet haben, melden sich bitte bei der Polizei in Rheine, Telefon 05971/938-4215.

