Polizei Steinfurt

POL-ST: Lienen, E-Bikes entwendet

LienenLienen (ots)

In der Zeit zwischen Samstag (31.10.), 18.00 Uhr, und Sonntag, 09.00, sind Unbekannte in eine Garage an der Straße Ostbrink eingestiegen. Von dort entwendeten sie zwei E-Bikes. Eines der Räder ist später auf dem Parkplatz "Barfußpark" wieder aufgefunden worden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können, wenden sich bitte an die Polizei in Lengerich, Telefon 05481/9337-4515.

