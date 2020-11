POL-ST: Ibbenbüren, Diebstahl aus KFZ

Polizei Steinfurt

In Püsselbüren haben Unbekannte an der Roßlauer Straße aus einem weißen VW Touran das Navigationsgerät entwendet. Die Täter öffneten zwischen Donnerstag (29.10.), 18:00, und Freitag, 04.50 Uhr, das Fahrzeug auf noch unbekannte Weise und gelangten so in das Innere des Wagens. Dort bauten sie das fest eingebaute Navigationsgerät aus. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.

