Polizei Essen

POL-E: Essen: Kriminalpolizei sucht nach Auto-Brand Zeugen

Essen (ots)

45219 E.-Kettwig: Nach einem Auto-Brand, in der Nacht von Donnerstag (24. September) auf Freitag (25. September), im Essener Stadtteil Kettwig, sucht die Polizei nach Zeugen. Gegen 3:20 Uhr meldete ein Autofahrer (37) über Notruf auf der Graf-Zeppelin-Straße einen brennenden Audi A3. Die Feuerwehr löschte den Brand. Die Brandermittler haben ihre Arbeit aufgenommen und gehen im Moment nicht von einem technischen Defekt aus. Sie suchen Zeugen, die zur Brandzeit in der näheren Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise bitte an die Rufnummer 0201/829-0. / MUe.

